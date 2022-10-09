Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu bugün yapıldı. Bahçelievler Belediyesi'nin motorize zabıta ekipleri ilçede sınav yapılan 7 okulda kimlik kartını unutan ve yanlış okula gelen 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Sınava giriş kontrolleri sırasında eksik belgesi olanların imdadına Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri yetişti. 7 okulda konuşlanan motorize zabıta ekipleri herhangi bir aksaklık durumda öğrencilere destek olmak için hazır bulundu.

Sınava dakikalar kala kimlik kartını, sınav giriş belgesini evde unutan ve Nüfus Müdürlüğü'ne gitmesi gereken 11 öğrenci ekipler tarafından sınava sorunsuz bir şekilde yetiştirildi.