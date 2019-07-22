Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu...
1 saat önce
Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi.
Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin geçen yıl yüzde 74 olan doluluk oranı bu sene yüzde 98'e yükseldi. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:03 Kaynak: AA
Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 2019 İOKBS sonuçları sorgula! ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar