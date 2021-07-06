Sınavlar için Sarıçam ve Çukurova İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak - Son Dakika

Adana'da, 2021- Kaymakamlık Adayları Giriş Sınavı, 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavına katılacaklar için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün cumartesi, 2021-Dikey Geçiş Sınavına katılacaklar için de Sarıçam ve Çukurova ilçe nüfus müdürlüklerinin pazar günü açık olacağı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2021-Kaymakamlık Adayları Giriş Sınavı, 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı ve 11 Temmuz 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021- Dikey Geçiş Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü cumartesi günü 11: 00-13: 30 saatleri arasında, pazar günü Sarıçam ve Çukurova ilçe nüfus müdürlükleri 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA