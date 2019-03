Sınavlara Hazırlanan Gençlerin Yeni Mekanı "Millet Kıraathaneleri"

Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri, gürültüden uzak, konforlu ve güvenli ortamıyla öğrencilerin daimi mekanı haline geldi.

Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri, gürültüden uzak, konforlu ve güvenli ortamıyla öğrencilerin daimi mekanı haline geldi. Kapıları 7 gün 24 saat açık olan bu mekanlar aynı zamanda ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak isteyen öğrencilere çay ve çorba, sınırsız kahve ikramı gibi birçok imkan sağlıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak 2018 yılında tanıttığı Millet Kıraathanesi projesinin geçmişi aslında daha eskiye, 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından hayata geçirilen 7/24 açık kütüphane konsepti o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatini çekti ve Türkiye genelinde buna benzer mekanların oluşturulmasını, isminin de tarihsel manasına uygun olarak "Millet Kıraathanesi" şeklinde değiştirilmesini istedi. Murat Aydın'ın bilginin paylaşılması, eğitime destek olunması adına attığı bu adım tüm Türkiye'ye örnek oldu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle benzer mekanlar açılmaya başladı.



7 gün 24 saat açık kütüphane konsepti



7/24 açık kütüphane konsepti ile hizmet veren mekanların ilki olan Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri bugün on binlerce kullanıcıya adaptasyonu engelleyecek dış etkenlerden uzak, rahat, güvenli ve konforlu bir ortamda ders çalışma, orada bulunan dokümanlardan faydalanma imkanı veriyor. Bu mekanlar aynı zamanda günde 3 kez çorba ve sınırsız çay- kahve ikramını da sunarak kullanıcılarına kesintisiz ve verimli bir ders çalışma ortamı sağlıyor. Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri yalnızca Zeytinburnu'nda yaşayanlara değil çevre ilçelerden gelen öğrencilere de hizmet veriyor. Millet Kıraathanelerinin ders çalışma isteğini artırdığını ve sunduğu imkanlarla diğer kütüphanelerden ayrıldığını söyleyen öğrenciler bu tür mekanların sayısının artırılmasını istiyor.



Peki öğrenciler neden millet kıraathanelerini tercih ediyor?



Millet Kıraathanelerinin 7/24 hizmet vermesi, konforlu, gürültüden uzak, güvenilir bir ortama sahip olması, sınırsız çay- kahve, günün belirli saatlerinde çorba ikramlarının yapılması gibi birçok sebep öğrencileri buraya çekiyor. Bu mekanlara gelip ders çalışan öğrencilere Millet Kıraathaneleri hakkındaki yorumları sorulduğunda verdikleri tepki, duydukları mutluluk ve memnuniyeti gözler önüne seriliyor.



"Buranın en büyük özelliği 7/24 açık olmasıdır"



Sınava sayılı günler kaldığını ve daha iyi adapte olabilmek için bu mekanda ders çalışmayı tercih ettiğini söyleyen Ali Haydar Genç, "Seyyidnizam Millet Kütüphanesindeyiz. Hedeflerimiz var, bütün arkadaşlarımız çalışıyor, sınava da az bir süre kaldı, tam gaz devam ediyoruz. Burası 7/24 açık, burayı birçok kütüphaneden ayıran en büyük özelliği budur. Burada belli saatlerde çorba veriliyor, ortam güzel, güzel imkanları var" dedi.



"Esenler'de bu kadar büyük bir kütüphane yok"



Yaşadığı yerde buradakine benzer bir mekan bulunmadığını söyleyen Yaren Şentürk ise "Buraya ilk kez geliyorum. İlk gördüğümde burası bana çok büyük geldi çünkü Esenler'de bu kadar büyük bir kütüphane yok. Burası çok temiz ve ortamı çok güzel. Molaya rahatlıkla çıkabiliyoruz" şeklinde konuştu.



"Gönlüm ister ki İstanbul'un diğer yerlerinde de bu tarz kütüphaneler olsun"



Millet Kıraathanesine gelen bir diğer öğrenci Yasin Kaya da kendini burada çok daha iyi hissettiğini söyleyerek, "Hedeflerim için buradayım. Burada eve nazaran daha iyi ders çalışabildiğimi hissediyorum. Kıraathanede güzel bir çalışma ortamı var, yeni arkadaşlar edinebiliyorum. Ayrıca çay, çorba hizmeti de var. Buranın kitaplarından faydalanabiliyorum. Kısacası ben kendimi burada daha iyi hissediyorum, daha verimli oluyor. Buranın yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun, sağ olsunlar. Gönlüm ister ki İstanbul'un başka yerlerinde de bu tarz kütüphaneler olsun. Çünkü çalışmayı gerçekten çok olumlu yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.



"Kahve var, çay var, her şey çok güzel ve ücretsiz"



Sınava hazırlanan bir başka öğrenci Seda Nur Gürsoy, "Saat 13.00'da ve 18.00'da çorba veriliyor, mola saatlerinde hava soğuk olsa bile kafeteryada oturmak gibi bir imkanımız var. Çardağa çıkıp hava alabiliyoruz. Kahve var, çay var, her şey çok güzel ve ücretsiz" dedi.



"Burası benim ikinci evim oldu"



Buradaki ortamın oldukça güvenilir olduğunu, buranın adeta ikinci evi haline geldiğini söyleyen Neslihan Durmaz, "Buraya ders çalışmaya geldim. Buradan arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine haberim oldu. Bir kere geldikten sonra hep gelmeye başladım. Burası benim ikinci evim oldu. Evden çok buradayım. Güngören'den geliyorum, orada da kütüphaneler var tabii ama buranın imkanları çok güzel. Bir de burası bana daha güvenilir geliyor. Güvenlik görevlileri 7/24 burada, bu sayede aileden yana da hiçbir sıkıntımız olmuyor" diyerek ailelerin çocuklarını bu mekana gönül rahatlığıyla gönderebileceklerini belirtti.



"Burada çok daha fazla imkan var"



Kıraathanenin kendisine sunduğu imkanların oldukça fazla olduğunu söyleyen Türkan Karataş, "Evdeki çalışma veriminin burada çok daha fazlasını alabiliyorum. Çünkü burada çok daha rahatım, daha fazla imkan var. İnternet, yiyecek, sınırsız kahve servisi mevcut ve burada herkes ders çalıştığı için daha iyi bir adaptasyon süreci olmuş oluyor" şeklinde konuştu.



"Evde ders çalışmak sıkıcı, böyle ortamları her öğrenci sever"



Merkezefendi'de bulunan Millet Kıraathanesi'ne Bağcılar'dan geldiğini söyleyen Muhammed Talha Bulut, "Evde ders çalışmak sıkıcı olduğu için böyle ortamları bütün öğrenciler sever. Böyle ortamlar tüm öğrenciler için iyi olur çünkü etrafındaki herkes ders çalışınca senin de ders çalışma isteğin geliyor. Aydı zamanda evdeki gürültülü ortamdan da bir nebze kaçmış oluyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz, beraber sohbet ediyoruz, ders çalışmamız daha zevkli oluyor, yemekler ikram ediliyor" ifadelerini kullandı.



"Burada bir düzen var, bu yüzden buraya geliyorum"



Diğer kütüphanelerin çok fazla gürültülü olması nedeniyle Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni tercih ettiğini belirten Rabia Dündar, "YKS'ye hazırlanıyorum. Sabah gelip akşam çıkıyorum, sürekli ders çalışıyorum. Ben Bahçelievler'den geliyorum. Burada bir düzen var, diğer kütüphaneler çok karışık ve gürültülü oluyor, bu yüzden burayı tercih ediyorum" dedi.



Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesi Müdürü Selahattin Öztürk ise; buranın istatiksel verileri hakkında bilgi vererek, kullanıcılarına sağladığı imkanlardan bahsetti.



"İstanbul'un diğer ilçelerinden buraya yoğun talep var"



Selahattin Öztürk, buraya çevre ilçelerden de yoğun bir ziyaretçi akışı olduğunu söyledi. Öztürk "Şu anda Zeytinburnu Belediyesi Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Millet Kıraathanemiz 2016 yılının Mayıs ayında hizmete açıldı. Şehir ve şehircilik üzerine bir araştırma kütüphanesi olarak kurulan kütüphanemiz, 24 saat hizmet vererek kullanıcılarını ağırlamaktadır. 121 kullanıcı kapasiteli, bekleme salonu olan, sıralı numarası alınarak hizmet veren bir kütüphanedir. 24 saat hizmet verdiği için burada çalışan, araştırma yapanlara belediyemizin bir ikramı olarak, çay, kahve ve çorba sunmaktayız. Kullanıcılarımız içeride bulunmak şartıyla günde 3 kez çorba ikramından yararlanabilmektedirler. Kullanıcılarımıza 20 binin üzerinde kitapla hizmet veriyoruz. Ödünç verme, internet erişimi ve on sayfaya kadar da fotokopi hizmeti kullanıcılarımıza sağlanmaktadır. Millet kıraathanemiz günün 24 saati açık olduğundan çevre ilçelerden de kullanıcılarımız buraya gelip çalışmalarını yapmaktadır. Toplamda 3 kütüphanemiz bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 24 saat hizmet verdiği için kullanıcı yoğunluğumuz da buna bağlı olarak artmış durumdadır. 25 bin üyemizin 7 bin 500'ü Zeytinburnu'nda ikamet etmekte, bunun dışında kalanlarsa İstanbul'un diğer ilçelerinden buraya gelmektedirler" açıklamasında bulundu.



Binlerce kullanıcıya konforlu, gürültüden uzak ve güvenilir bir ortamda ders çalışma imkanı sunan, bunun yanında belirli saatlerde çorba ve sınırsız çay, kahve servisi yapan Merkezefendi ve Seyyidnizam Millet Kıraathaneleri, her geçen gün öğrencilerin vazgeçilmezi haline gelmeye, hizmet ettiği kişi sayısını artırmaya devam ediyor. - İSTANBUL

