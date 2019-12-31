Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sınav dönemlerinde gerçekleştirilen çorba ikramı final sınavlarının gelmesiyle başladı.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sınav dönemlerinde gerçekleştirilen çorba ikramı final sınavlarının gelmesiyle başladı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkezi Kütüphanesinde 17.00 ila 19.00 saatleri arasında yapılan çorba ikramında öğrencilerle bir araya gelen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız öğrencilere çorba ikramında bulundu.


Rektör Yıldız konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, "2 yıldır vize ve final döneminde kütüphanemizde öğrencilerimize çorba ikramında bulunuyoruz. Kütüphanemiz 24 saat açık. Saat 17.00'de çorba, 22.00'de kahve, sabah 08.00'de de çay ve simit ikramında bulunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz rahatça derslerini çalışıyorlar. Bu konuda da bize yardımcı olan kurumlar var. Bugünkü çorbayı Belediyemiz veriyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.


Belediye Başkanı Bilgin ise, "Üniversitemiz şehrimizin en büyük değerlerinden bir tanesi. 60 bine yakın öğrencisi ve akademik kadrosuyla birlikte her açıdan şehrin önemli kurumları arasında. Öğrencilerimiz, Üniversitemizin dolayısıyla Sivas'ın misafirleri. Bize düşen de eğitimi her kademede desteklemek. Aslında burada yapmış olduğumuz farkındalık oluşturmak. Bunun manası da büyük-küçük demeden öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Onların eğitimine küçük de olsa katkı sağlamak, iyi bir eğitim almalarını sağlamaya çalışmak. Bugünkü yapmış olduğumuz çorba ikramı da bunlardan bir tanesi. Afiyet olsun diyoruz, tüm öğrencilerimize finallerde başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.


Üniversite öğrencileri ise sınav dönemlerinde ikram edilen çorba için teşekkürlerini dile getirdiler.


Başkan Bilgin ve Rektör Yıldız ikramı sonrasında çorba içip öğrencilerle sohbet ettiler. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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