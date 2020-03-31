Sınavlara hazırlık sanal ortamda devam ediyor - Son Dakika
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Sınavlara hazırlık sanal ortamda devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Nisan'a kadar uzatılan, uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerin merak ettikleri konuların başında ülke genelinde yapılacak olan sınavlar geliyor.

Sınavlara hazırlık sanal ortamda devam ediyor, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Nisan'a kadar uzatılan, uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve velilerin merak ettikleri konuların başında ülke genelinde yapılacak olan sınavlar geliyor. Eğitimciler, uzaktan eğitim sürecinde sınavlara hazırlığın devam etmesinin öneminin üzerinde dururken, bu süreç için planlar hazırlanıyor.

Uzaktan eğitim platformu Metodbox ve Zoom uygulamasıyla her kademede uzaktan eğitime devam eden Bahçeşehir Koleji adına Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan da Bahçeşehir Koleji'nde bu yönde çalışmaların ve hazırlıkların devam ettiğini belirterek konuyla ilgili şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığının YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili yaptığı yeni açıklamalar doğrultusunda biz de Metodbox üzerinden sürdürdüğümüz uzaktan eğitim sürecine bu yenilikler kapsamında devam ediyoruz. 12. sınıflarımızda YKS tarihi değişerek 25-26 Temmuz'a sınav ertelendi. Bu ertelemeye rağmen YKS'de öğrenciler, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. 8.Sınıflarımız için 7 Haziran 2020 olan sınav tarihi değişmese de sınavın kapsamı 1. Dönem MEB müfredatı olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Bu doğrultuda biz de 8 ve 12'inci sınıflarımızda 30 Mart itibarıyla Metodbox üzerinden tüm branşlarda 1'inci dönem konularının tekrarına başlıyoruz.

Öğrencilerimiz 1'inci dönem konularına ait videoları Metodbox'ta izledikten sonra ilgili online testleri çözebilecekler. Online testlerde yapamadıkları soruların cevaplarına ait soru çözüm videolarını Metodbox üzerinden izleyebilecekler. Online yaptığımız deneme sınavlarında da konu kapsamını 1'inci Dönem MEB müfredatı olacak şekilde düzenledik. Metodbox'ta yaptığımız canlı derslerimizde de 27 Mart itibariyle konu tekrarına başladık. Metodbox'ın 7 gün 24 saaat ulaşılabilir dijital içerik sunabiliyor olması tekrar sürecimizin çok kolay yapılandırılmasına imkan sağladı. Çünkü Eylül ayından itibaren işlenen tüm içeriklere ait konu anlatım videolarımız, fasikül testlerimiz ve deneme sınavlarımız Metodbox içinde şu an hazır.

Gönderdiğimiz "Metodbox Tekrar Programı"na göre öğrencilerimiz 1'inci döneme ait eski konuları geri dönüp dinliyor, konuya ait eski testleri çözebiliyor. Testlerde yapamadıkları soruların soru çözüm videolarını izliyor ve bir sonraki aşama olarak da Metodbox öğrenciyi eksik olduğu bu kazanıma ait içeriklere yönlendiriyor. Bu şekilde öğrencilerimiz hem bizim gönderdiğimiz programlar doğrultusunda hem de kendi öğrenme hızlarına göre istedikleri her an bu içeriklere ulaşıp hazırlık süreçlerini yönetebiliyor."

8 ve 12'inci sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık süreci ile ilgili olarak da bilgi veren Aslan, sözlerini şöyle noktaladı: "Sınav gruplarımız olan 8-12 sınıflar için YKS ve LGS odaklı hedef belirleme çalışmaları, öğrenciyi ihtiyacı doğrultusunda Metodbox içinde ilgili konu anlatım videosu ve testlere yönlendirebiliyor olmamız da bize uzaktan eğitim sürecinde öğrenci takibini eksiksiz yapabilmeye olanak sağlıyor. Çünkü sistem öğrenciyi ve öğrencinin akademik gelişim sürecini takip edip, onu geliştirme odaklı içerik önerileri sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Zoom üzerinden yaptığımız rehberlik dersleri ve mentor öğretmenlerimizin psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile ortak yürüttüğü öğrenci görüşmeleri ile de tüm öğrencilerimizi hem akademik hem psikososyal açıdan düzenli takip ediyor, ihtiyaç durumunda zaman kaybetmeden destek oluyoruz."


- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:15 Kaynak: DHA

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