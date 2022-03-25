Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi

25.03.2022 09:37
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi

Konya'da Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan adayların yerine 'joker aday' veya görüntü ve ses alıcı düzenekle kopya çeken suç örgütü ne yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan adayların yerine 'joker aday' veya görüntü ve ses alıcı düzenekle kopya çeken suç örgütü ne yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan kursiyerlerin yerine 'joker aday' olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suça karışan örgütü tespit ederek 35 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında 35 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, WİFİ cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi.

Başarısız kursiyerlere benzemek için kuaföre gitmişler

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İlk ifadeleri alınan şüphelilerin sınavda başarısız olan kursiyerlerin yerine geçen 'joker aday' diye tabir edilen kişi fark edilmemek için kuaföre giderek saç, bıyık, kaş gibi benzetmelerini yaptığı ve kuaför parasını da ek ücret olarak müşterilerinden aldıkları öğrenildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, ÖSYM Kanununa muhalefet' gibi suçlardan adliyeye sevk edildi. - KONYA

Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi
Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi

YORUMLAR
500
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Konya merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 33 gözaltı Konya merkezli 5 ilde tefeci operasyonu: 33 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Sınavlara joker aday veya kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement