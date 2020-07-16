"Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor" - Son Dakika

"Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor"

Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, "Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız.Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı.

Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, "Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız.Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı. Kalanı da online sınav ve ödev, açık uçlu sınav biçiminde gerçekleştirildi"  dedi.

Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, geçtiğimiz günlerde Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında görev yapan 200'e yakın öğretmen ve okul yöneticilerine Online olarak "Nitelikli Eğitim İçin Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı?" başlığını taşıyan bir seminer verdi. Seminerde pandemi sürecinde hızla birçok kişinin hayatına giren dijital sınav sistemi konuşuldu. Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı, dijitalleşme ve nitelikli ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili görüşlerde bulundu.

"PANDEMİYLE BİRLİKTE SÜRECİ DENEYİMLEDİK"

Dünyada ölçme değerlendirmede kağıt kalem testleri yerini giderek bilgisayarlı testlere bıraktığını anlatan Prof. Dr. Çıkrıkçı, "Pandemi sürecinde bunu deneyimledik. Üniversitemizde final sınavlarının neredeyse yüzde 50'sine yakını online olarak yapıldı. Kalanı da online sınav ve ödev, açık uçlu sınav biçiminde gerçekleştirildi. Günümüzde bilgisayar temelli eğitimden kaçamayız. Online olarak yapılan bu testlerin niteliği de çok önemli. Kağıt kalemli testler gibi yapılmamalı" diye konuştu. Dijital ortamda yapılan sınavlar; farklı zorluk derecesinde sorular içeren, öğrencileri üst düzeyde düşünmeye sevk edecek, sorulardır. Bu tür sınavlarda sınav güvenliğini sağlamak için, sorular ekrana tek tek gelir ve öğrenciye tüm test için toplam soru sayısından biraz daha fazla yanıtlama süresi verilir" diye konuştu.

"EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SIK SIK VE SÜREKLİ YAPILMALI"

Ölçme ve değerlendirme sınavlarının niteliğiyle ilgili belirlemelerde bulunan Prof. Dr. Çıkrıkçı "Eğitim-öğretim süreci devamlı olduğuna göre ölçme ve değerlendirme de sık ve sürekli yapılmalıdır. Böylece öğrencinin öğrenmelerindeki eksiklik ve hatalar vakit geçmeden tespit edilerek, gerekli telafi edici ve iyileştirici etkinlikler gerçekleştirilebilir. Bu noktada, yaptığımız ölçmelerin niteliği önemlidir. Bilindiği üzere ölçemediğiniz bir özelliğin niteliğinden emin olamazsınız. Bu gerekçeyle, öğrencilerin akademik gelişimini nitelikli ölçme araçları/sınavlarla ölçebilirsek öğrencinin de öğrenmelerinin niteliğinden emin olabiliriz. Ölçme işlemi ve araçları geçerli ve güvenilir olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, öğretmenin yaptığı yazılı veya çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testteki soruların dersi konularını ve derste öğrenciye edindirilmesi beklenen kazanımları temsil etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM UYGULAMA İLE ÜST DÜZEYE ÇIKARILABİLİR"

Eğitimde uygulamanın önemine değinen Prof. Dr. R. Nükhet Çıkrıkçı "Eğitimin niteliği, uygulamalı ve gündelik yaşam durumlarında üst düzey düşünme becerilerine odaklanan etkinlikler ile üst düzeye çıkabilir. Eğitim öğretimin niteliğini üst düzeye çıkarmanın yolu, eğitim ve öğretimin gündelik yaşam durumlarında üst düzey düşünme becerileri odaklı uygulamalı eğitimdir" biçiminde vurguladı. Yani, bu türden bir eğitim-öğretim, çocukların yaparak yaşayarak, öğrenirken aktif oldukları bir eğitimdir. Bu anlamda, okulda sadece akademik derslere değil, spor, sanat ve kültür derslerine de önem vermek gerekir. Bunlar olmazsa ruh sağlığı bozuk nesiller yetiştiririz" değerlendirmesinde bulundu.


- İstanbul
İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sınavlarda kullanılan kağıt, kalem yerini dijitale bırakıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]