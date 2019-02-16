Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi

Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.

Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.

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