Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi
54 dakika önce
Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.
Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:25
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