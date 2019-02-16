Son Dakika Haberleri: Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi

Sınavlarda "nöbetçi nüfus müdürlüğü" dönemi

54 dakika önce

Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.

Sınavlarda
Kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek adına ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:25 

Ekonomi
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