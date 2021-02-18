Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler - Son Dakika

Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler

18.02.2021 13:44

Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler Yüz yüze eğitimin il gününe hediye kalem setleriyle başladılar Düzce'de köy okullarında yoğun kar yağışı sebebiyle gecikmeli başlayan yüz yüze eğitimin il gününde, öğrencilere sürpriz yapan gönüllü gençler,...

Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Yüz yüze eğitimin il gününe hediye kalem setleriyle başladılar

DÜZCE - Düzce'de köy okullarında yoğun kar yağışı sebebiyle gecikmeli başlayan yüz yüze eğitimin il gününde, öğrencilere sürpriz yapan gönüllü gençler, sınavlardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları öğrencilere hediye etti.

Düzce'de 15 Şubatta köy okullarında başlaması gereken yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı nedeniyle 18 Şubat tarihine ertelenmişti. Okulların açılmasıyla birlikte de Düzce'de köy ve seyrek nüfuslu yerleşim alanlarında bulunan 72 ilk ve ortaokul ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan 37 bağımsız anaokulunda 9 bin 175 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitim ilk gününde Gölormanı Köyü İlkokulu'na giden Düzce Gençlik Merkezi gençleri ve gönüllüleri, miniklerin ilk gün heyecanına ortak oldu. 2020 Yılında yapılan sınavların sonrasında sınav merkezlerinden topladıkları ÖSYM'nin sınava giren öğrencilere verdiği kalem, silgi ve kalemtıraş setlerini uzun zaman sonra yeniden okullarına kavuşan öğrencilere hediye ettiler.

Okullarına kavuşmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise evden ders çalışırken internette yaşanan aksaklıklar sebebiyle zorluk çektiklerini dile getirdiler. Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilere destek olmak istediklerini ifade eden Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce de, "Çevreyi temiz tutmak için ger dönüşüm kapmamız çerçevesinde üniversite sınavı sonrasında sınava giren öğrencilerden topladığımız kalem, silgi ve kalemtıraş setlerini bugün okula yeniden başlayan kardeşlerimize hediye ettik. Hem hediyelerimizi verdik hem de iyi dersler diledik" dedi.

Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler
Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler
Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler
Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Düzce Gençlik Merkezi, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınavlardan arta kalan kalem ve silgilerle öğrencilerin yüzünü güldürdüler - Son Dakika


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