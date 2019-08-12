Son Dakika Haberleri: Sincabı itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU
Son Dakika Güncel Haber

Sincabı itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU

20 dakika önce

Bolu'da bir evin duvarında kalan sincabı itfaiye ekipleri kurtardı.

Bolu'da bir evin duvarında kalan sincabı itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi Şelale Sokak'ta oturan Suat Güneş, itfaiye ekiplerini arayarak, evinin duvarında bir sincabın olduğunu bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin giriş bölümünde duvara tutunmuş bir şekilde duran sincabı sopa yardımı ile indirdi. Duvardan inen sincap, otomobilin altından geçerek, hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki
Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 13:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincabı itfaiye ekipleri kurtardı - BOLU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]