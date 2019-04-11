Sincabı Öldürmek İsterken Canından Oldu
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Sakarya'da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.
Sakarya'da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Bayram Cansever (54), ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızından (19) ruhsatsız av tüfeğini birinci katın balkonundan atmasını istedi.
Balkonda atılan tüfek, dipçiğinin zemine çarpması sonucu ateş aldı, baba Cansever göğsünden, kızı yüzünden yaralandı.
Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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