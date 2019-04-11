Son Dakika Haberleri: Sincabı Öldürmek İsterken Canından Oldu

Sincabı Öldürmek İsterken Canından Oldu

50 dakika önce

Sakarya'da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.

Sincabı Öldürmek İsterken Canından Oldu, System.String[]
Sakarya'da, sincap öldürmek için kızından tüfeğini balkondan atmasını isteyen adam silahın ateş alması sonucu öldü, kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Bayram Cansever (54), ağaçta gördüğü sincaba ateş etmek için kızından (19) ruhsatsız av tüfeğini birinci katın balkonundan atmasını istedi.

Balkonda atılan tüfek, dipçiğinin zemine çarpması sonucu ateş aldı, baba Cansever göğsünden, kızı yüzünden yaralandı.

Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan Cansever kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
Sakarya, Güncel
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