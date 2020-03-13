Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi

6 saat önce

ANKARA'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, koronavirüse karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.

Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

ANKARA'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, koronavirüse karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından tedbirler alındı. Bu kapsamda, Sincan Açık Cezaevi Kampüsü dezenfekte edildi. Özellikle mahkum kabul alanları, koğuşlar, ortak alanlar, koridorlar, yemekhaneler, duruşma salonları, hükümlü ve tutuklu sevk nakil araçları, personel servis araçları ve sosyal tesisler gibi yerler temizlenerek, ilaçlandı. İlaçlama ve dezenfekte işlemlerinin, periyodik aralıklarla yapılmaya devam edileceği bildirildi.

Öte yandan koruyucu önlemler kapsamında, görevli personele maske, dezenfektan ve eldivenler dağıtıldı. Kampüs içindeki birçok noktaya da koronavirüsten korunma yollarını gösteren bilgilendirici broşürler asıldı.


Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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