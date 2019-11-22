Son Dakika Haberleri: Sincan, bahara lalelerle merhaba diyecek
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Sincan, bahara lalelerle merhaba diyecek

6 saat önce

Sincan Belediyesi bahar mevsimine rengarenk bir "merhaba" diyebilmek için harekete geçti.

Sincan, bahara lalelerle merhaba diyecek, System.String[]

Sincan Belediyesi bahar mevsimine rengarenk bir "merhaba" diyebilmek için harekete geçti. Binlerce lale soğanı, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu toprakla buluşuyor.


Laleler diyarı Sincan, baharı yine bambaşka karşılamaya hazırlanıyor. Sincan'ın güzelliğine güzellik katmak için çalışmalarına devam eden Sincan Belediyesi; ilçe sakinlerine adeta görsel bir şölen sunacak.


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışması sonucu, ilçe genelindeki park, bahçe ve meydanlara 500 bin lale soğanı dikimi gerçekleştiriliyor. Nisan ayına kadar toprak altında bekleyecek olan lale soğanları, baharın gelişiyle beraber Sincanlılara seyrine doyum olmaz manzaralar yaşatacak.


Atalarımızdan günümüze uzanan lale kültürünü Sincan'da yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bulunduğumuz mekanı yaşanılır hale getirmek, güzelliği sanatla birleştirmek bunu yaparken de korumak hepimizin görevi. Rengarenk laleler Sincanımızın güzelliğine güzellik katacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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