Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı

15.10.2020 18:09
Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" kapsamında inşa edilen Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri Projesi" kapsamında inşa edilen Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kütüphanelerin, özellikle de halk kütüphanelerinin, eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, UNESCO'nun, halk kütüphanelerini "Yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesinde, bireyler ve toplumlar için başlıca kuruluşlar" olarak tanımladığını ifade etti.

Bu mekanlarda isteyen herkese istisnasız hizmet verdiklerine dikkati çeken Yavuz, 2019 verilerine göre Türkiye'de 31,5 milyon insanın kütüphaneleri aktif şekilde kullandığını söyledi. Yavuz, kütüphanelere talebin her geçen gün arttığını, bunun da kendilerini hem mutlu hem de yeni çalışmalara imza atmaları konusunda teşvik ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı tam 1207 halk kütüphanemiz, il ve ilçelerimizde edebiyat-müze kütüphanemiz, çocuk kütüphanelerimiz ve bunların yanı sıra bu hizmetlerden yararlanamayan kullanıcılarımız için gerçekleştirdiğimiz 57 gezici kütüphane aracımızla hizmet veriyoruz."

"Bebeklerimize 0-3 yaş döneminde bu vesilelerle ulaşmış oluyoruz"

Bakanlık olarak değişen, dönüşen talepler çerçevesinde Gar Kütüphanesi, Havaalimanı Kütüphanesi, AVM kütüphaneleri ve bebek kütüphanesi gibi farklı tarzlarda kütüphaneleri vatandaşlarla buluşturma çabası içersinde olduklarına işaret eden Yavuz, bu hizmetleri yaygınlaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Yavuz, şöyle konuştu:

"Bebek ve çocuk kütüphanelerinde verdiğimiz hizmetler, okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılması, okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlamında gerçekten son derece önemli bir role sahip. Okuma kültürünün geliştirilmesi sürecinde okul öncesi dönemin önemini hepimiz biliyoruz. Halk kütüphanelerimizin koleksiyonunda yer alan, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyaller sayesinde bebeklerimize özellikle 0-3 yaş döneminde bu vesilelerle ulaşmış oluyoruz."

Halk kütüphanelerinde çocuk gelişimini destekleyecek etkinliklere de önem verdiklerini, bu sayede okul öncesi ve okul çağı çocuklarının fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerine katkı sağladıklarını ve bilgi düzeylerini artırmaya yardımcı olduklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bebek kütüphanelerimiz, bebeklerin kitapla tanışmaları ve ilerleyen yaşlarında aktif bir kütüphane kullanıcısı olmalarının sağlanması açısından son derece önemli. Bu tarz kütüphanelerin bir faydası da bebek-ebeveyn yani çocuk ile anne-babası arasındaki ilişkileri güçlendirmesi ve çekirdekten yetişen bir kütüphane bilincinin oluşturulması."

"70'e yakın çocuk ve ebeveyn aynı anda hizmet alabilecek"

Yavuz, bugüne kadar 0-3 yaş bebekler ve ebeveynler için Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesinde bebek bölümleri oluşturduklarını, Tokat ile Bitlis'te Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve Mamak Belediyesi iş birliğiyle Mamak Bebek ve Çocuk Kütüphanesini hizmete açtıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün de mülkiyeti Sincan Belediyemize ait olan, bebek ve çocuk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilen bu şirin, müstakil ve bahçe içerisinde yer alan 300 metrekarelik kapalı alanda kurulu kütüphanemizde inşallah 70'e yakın çocuk ve ebeveyn aynı anda hizmet alabilecek, faydalanabilecek. Onlar için 500'den fazla kitap ve 100'e yakın da kitap dışı eğitim materyali hazırladık."

Kütüphanenin yanında bebek oyun parkurları, top havuzları, bebek bakım üniteleri gibi pek çok tesisi Sincan Belediyesi ile ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bebekler kitapların içinde büyüyecek"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Önce İnsan Öncü Sincan" sözüyle çıktıkları bu yolda, bebek kütüphanesinin açılmasına öncülük ettikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Bebeklerin bu kütüphane aracılığıyla kitapların içinde büyüyeceğine dikkati çeken Ercan, "Karakterlerine sinen kitap okuma alışkanlıklarıyla inşallah ilerleyen süreçte de okuyan, bilgili, bilinçli ama aynı zamanda yerli ve milli bireyler olarak vatanına, milletine, yaşadığı şehire katkıda bulunan insanlar olacaklar." dedi.

Ercan, son dönemde Sincan'da birçok kütüphane, millet kıraathaneleri açtıklarını belirterek, Bakanlığın bu süreçte kendilerine gerekli tüm desteği verdiğini ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Yardımcısı Yavuz, Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Sincan Millet Kıraathanesi'ni gezdi, Sincan Belediye Başkanı Ercan'dan belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kütüphanede neler yer alıyor?

Sincan Belediyesinin Bakanlığa tahsis ettiği 300 metrekare kapalı alanda kurulan tek katlı müstakil kütüphanede, 500'den fazla kitap, 100'e yakın oyuncak, dokunmatik kitap, akıl ve zeka geliştirici oyunlar gibi kitap dışı materyaller de yer alıyor.

Kütüphanede, bebek oyun parkurları, top havuzları, bebek bakım üniteleri ile ebeveynler için özel alan, mescit ve kukla sahnesi de bulunuyor.

Turizmi, Sincan, Çocuk, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı - Son Dakika

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