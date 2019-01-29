Son Dakika Haberleri: Sincan Belediye Başkanı Ercan'dan Vatandaşlara Ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Ercan'dan Vatandaşlara Ziyaret

1 saat önce

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Ercan'dan Vatandaşlara Ziyaret, System.String[]
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor. Yerel seçime ilişkin Sincan halkının görüşlerini bizzat dinleyen Başkan Ercan, Pazartesi pazarını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Ercan, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Sincan Polis Merkezini ziyaret etti.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güngörmüşler Konağı ile Hayme Ana Hanımlar Konağında vatandaşlarla bir araya gelen Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Sincan, Güncel
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