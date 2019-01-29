Sincan Belediye Başkanı Ercan'dan Vatandaşlara Ziyaret
1 saat önce
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
Sincan
Belediye Başkanı Murat Ercan
, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor. Yerel seçime ilişkin Sincan halkının görüşlerini bizzat dinleyen Başkan Ercan, Pazartesi pazarını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Ercan, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Sincan Polis
Merkezini ziyaret etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan
Güngörmüşler Konağı ile Hayme Ana Hanımlar Konağında vatandaşlarla bir araya gelen Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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