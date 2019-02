Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Esnaf Ziyareti

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor.

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşın yanında olan Ercan, Osmanlı Mahallesi Salı Pazarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan fırsat bulduğu her an esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Salı Pazarı esnafını, hayırlı işler temennisiyle ziyarette bulunan Ercan daha sonra; Osmanlı Hanımlar konağını ziyaret etti. Akşam saatlerinde ise Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Sincan halkı ile sürekli iç içe olacağını belirten Ercan, esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan, "Hem Sincan'da hem de Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Sincan'ın rekor kıracağına inancım tam" diye konuştu. - ANKARA

