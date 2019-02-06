Son Dakika Haberleri: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Esnaf Ziyareti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Esnaf Ziyareti

1 saat önce

Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Esnaf Ziyareti, System.String[]
Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan halkını yalnız bırakmıyor. Her fırsatta esnaf ve vatandaşın yanında olan Ercan, Osmanlı Mahallesi Salı Pazarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan fırsat bulduğu her an esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Salı Pazarı esnafını, hayırlı işler temennisiyle ziyarette bulunan Ercan daha sonra; Osmanlı Hanımlar konağını ziyaret etti. Akşam saatlerinde ise Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Sincan halkı ile sürekli iç içe olacağını belirten Ercan, esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan, "Hem Sincan'da hem de Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Sincan'ın rekor kıracağına inancım tam" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:59 Kaynak: İHA

Sincan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Esnaf Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]