Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mazbatasını Aldı

31 Mart yerel seçimlerinde rekor oyla tekrar Sincan Belediye Başkanı seçilen Murat Ercan mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Ercan, İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbatasının ardından Sincan Belediyesinde coşkuyla karşılandı. Alkış ve tezahüratlarla karşılanan Ercan, Sincan halkının sevgisi karşısında duygulu anlar yaşadı. Mazbatasını aldıktan sonra coşkulu kalabalığa açıklamalarda bulunan Ercan, "Artık rutin belediyecilik kalmadı. Bundan sonra 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kriter olacak" diye konuştu.Rekor oyla Sincan Belediye Başkanlığına seçilen Murat Ercan İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geldi. "Sincan seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Ercan, mesai arkadaşlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek, duygu dolu anlar yaşadı."Artık rutin belediyecilik değil, gönül belediyeciliği var"Tebrikleri kabul eden Başkan Ercan bundan sonra işlerinin hizmet etmek olduğunu ve 'Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla Sincan'ı daha ileri noktaya taşımak için çalışacaklarını belirtti. Başkan Ercan, "Meclis üyesi kardeşlerimizle birlikte mazbatamızı aldık. Bu kutlu yolculuğu birlikte sürdüreceğiz. Artık rutin belediyecilik kalmadı. Bundan sonra Gönül Belediyeciliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önemli bir kriter olacak" dedi.Başkan Ercan seçim sürecinde kendisine destek veren herkese de teşekkür ederek, "Sincan her zamanki duruşunu gösterdi. Ankara 'da herkes Sincan'ı konuşuyor. Rekor oyla seçen Sincan halkı başta olmak üzere bizlere desteğini esirgemeyen AK Parti Sincan İlçe Başkanımıza ve AK Parti teşkilatına, MHP İlçe Başkanımız ve teşkilatına, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" sözleriyle duygularını dile getirdi.Karşılamada AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. - ANKARA