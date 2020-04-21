Sincan Belediyesi 219 kilometrekare alanda hijyen çalışması yaptı - Son Dakika

Sincan Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 14 Şubat'ta başlattığı çalışmalar kapsamında, temizlik için 67 ton dezenfektan kullanıldı, 219 kilometrekare alanda hijyen çalışması yapıldı ve 205 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.

Sincan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Şubat'tan itibaren ilçede 146 cami, mescit ve Kur'an kursu, 96 resmi kurum, 178 sağlık kuruluşu, 133 belediye hizmet birimi, 265 park, bin 121 taksi, dolmuş, otobüs, taksi durağı, 200 resmi araç, 746 sivil araç, 136 ücretli iş yeri ve fabrika, 134 okul, 22 banka şubesi dezenfekte edildi.

Bunların yanında 57 muhtarlık, 27 köy her hafta özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, ATM'lerde günlük hijyen çalışması yapılıyor. Sokak ve caddeleri yıkama çalışmaları da devam ediyor.

67 ton dezenfektan kullanıldı

Ekipler, 219 kilometrekarelik cadde ve sokakta temizlik çalışması yaptı. Açık alanlarda 40 ton, kapalı alanlarda 20 ton, el hijyeni için 7 ton dezenfektan kullanıldı. Cadde ve sokaklar belli aralıklarla deterjanlı sularla yıkandı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, binlerce iş yerini hijyen açısından ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetledi. Kurallara uymayanlara ceza verildi. Ayrıca şu ana kadar vatandaşa ücretsiz 205 bin maske dağıtımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi 280 aileye gıda yardımı, 120 aileye sıcak yemek yardımı ve 11 aileye yakacak odun yardımında bulunuldu. Ayrıca içinde sıvı yağ, makarna, kuru baklagiller gibi 15 çeşit ürünün bulunduğu 291 gıda kolisi Temelli'de, 85 gıda kolisi Hurdacılar çadır kentte ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sincan'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 190 kişinin vefa destek ekibi tarafından da ihtiyaçları karşılandı.