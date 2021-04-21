Sincan Belediyesi, Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı - Son Dakika

Sincan Belediyesi, Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı

21.04.2021 11:44
Sincan Belediyesi, Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı, System.String[]

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Belören Millet Bahçesi'nin önümüzdeki yıl açılacağı müjdesini verdi.

Spor sahalarından millet kıraathanelerine, kafelerden dinlenme alanlarına kadar çok sayıda tesisin içerisinde bulunacağı Belören Millet Bahçesi'nin temeli törenle atıldı.

Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırmak için kolları sıvadı.

Yemyeşil bir Sincan için çalışan Sincan Belediyesi, yepyeni bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemsediği projelerden biri olan millet bahçelerine bir halka da Sincan'da ekleniyor. Belören Millet Bahçesi'nin temeli törenle atıldı.

Törene Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara Milletvekilleri Selva Çam, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Emel Saraç, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuzhan Alkan katıldı. Protokol, millet bahçesinin ilk çam fidanını dikti.

Hem Yemyeşil Bir Alan, Hem Modern Tesisler

"Belören Millet Bahçesi" bir defa gidenin tekrar gitmek isteyeceği; yeşilin, sanat ve sporla buluştuğu bir alan olacak. Hem miniklerin hem de büyüklerin keyif alacağı kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Belören Millet Bahçesi Sincan'ın en büyük nefes alanı olacak. 208 bin m²'lik alana sahip olacak millet bahçesinin içinde yok yok. 7'den 70'e herkese hitap edecek olan millet bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 m²'lik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. İsteyenler üzerindeki su bisikletine binebilecek. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek. Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Sincan'ın simgelerinden olan laleler ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatacak.

"57 Millet Bahçesini Tamamladık"

Milletin nefes alacağı geniş yeşil alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında açıklamış olduğu '81 ilimize millet bahçesi' hedefi ile yola çıktık. Vatandaşlarımızın doğal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeşil alanlar, millet bahçeleri kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Sincan'daki bu projenin Ankara'daki yeşil alan miktarını artıracağına işaret ederek, "Türkiye geneline 303 millet bahçesi yapıyoruz. 57 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. 246 millet bahçesini de inşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün sadece Sincan'da değil, Ankara'mızın 15 ilçesine toplamda 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Ankara'nın Önemli Cazibe Merkezlerinden Birisi Olacak"

Proje hakkında bilgi veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Burası 3 ilçenin kesişim noktası; Etimesgut, Yenimahalle ve Sincan. 3 ilçemizde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor, burası 2 milyon insan başta olmak üzere tüm Ankara'nın önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Spor alanları, voleybol, basketbol sahaları, mini golf alanları, yürüyüş yolları, eğlence alanları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanelerinin de içinde yer aldığı adeta cennetten bir bahçe olacak. Sadece Sincan'a değil Ankara'ya çok büyük değer katacağına inandığımız bir proje. 1 yıl sonra inşallah bitmiş olacak. Sincan'a böyle değerli bir hazineyi kazandırmak bizleri gururlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Sincan Belediyesi, Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı

Murat Ercan, Hisarcık, Belören, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sincan Belediyesi, Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye bastı - Son Dakika


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