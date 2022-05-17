Sincan Belediyesi çay stoklayan marketlere idari işlem uyguladı - Son Dakika
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Sincan Belediyesi çay stoklayan marketlere idari işlem uyguladı

17.05.2022 17:36
Sincan Belediyesi çay stoklayan marketlere idari işlem uyguladı

Sincan Belediyesi, fiyat artışı nedeniyle reyonlarındaki çay paketlerini depoya kaldırarak "stokçuluk" yapan marketlere idari yaptırım uyguladı.

Sincan Belediyesi, fiyat artışı nedeniyle reyonlarındaki çay paketlerini depoya kaldırarak "stokçuluk" yapan marketlere idari yaptırım uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, marketlerin reyonlardaki çayları kaldırarak vatandaşların mağdur edildiği ihbarı üzerine bazı marketleri denetledi.

Depolarda ve raflarda inceleme yapan ekipler, stokçuluk yapan marketler hakkında idari yaptırım kararı tutanağı düzenledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sincan Zabıta Müdürü Lütfi Taştemir, bazı marketlerde çayların satışa sunulmadığına yönelik yoğun şikayet üzerine denetim yaptıklarını belirtti.

Market raflarında yeteri kadar çay bulunduğunu, vatandaşların yoğun alışverişi sonrası rafların boşaldığını ifade eden Taştemir, "Bazı marketlerin depolarında ise çay olmasına rağmen satışa sunmadıklarını tespit ettik. Bununla ilgili yasal işlem yaptık. Vatandaşın refah ve huzur içinde alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz denetimlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

Zabıtaların denetim süreci

Zabıta ekiplerinin denetimleri sonucu hazırlanan idari yaptırım tutanakları, belediye encümenine sevk ediliyor. Encümen toplantısında alınan karara göre denetlenen iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor. Para cezasının miktarı da encümen toplantısında kararlaştırılıyor.

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Kaynak: AA

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