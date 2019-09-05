Son Dakika Haberleri: Sincan Belediyesi çocuk cezaevinde tiyatro oyunu sahneledi
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Sincan Belediyesi çocuk cezaevinde tiyatro oyunu sahneledi

10 dakika önce

Sincan Belediyesi hükümlü gençleri topluma kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sincan Belediyesi çocuk cezaevinde tiyatro oyunu sahneledi, System.String[]

Sincan Belediyesi hükümlü gençleri topluma kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibi Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sahneye çıktı, Orta Oyunu ve Geleneksel Türk Tiyatrosu gösterisi için perde açtı.


Sincan Belediyesi cezaevlerini ziyaret ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tiyatro oyunu sahneledi.


'Orta Oyunu ve Geleneksel Türk Tiyatrosu' gösterisini sahneleyen Sincan Belediyesi Tiyatro Ekibi, tutuklu ve hükümlü çocuk ve gençlere keyifli dakikalar yaşattı, hapishaneyi bir an olsun unutturdu. Oyun, büyük beğeni topladı. Gösteriyi izleyen çocuk ve gençler Sincan Belediyesi Tiyatro ekibini ayakta alkışladı. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
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