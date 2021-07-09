Sincan Belediyesinden SİNKENT personeline 1000 liralık bayram ikramiyesi

HAK-İŞ/Hizmet-İş Sendikası ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan ek protokolle belediye şirketi SİNKENT bünyesinde görev yapan personele Kurban Bayramı öncesi 1000 lira bayram ikramiyesi verilecek.

Hizmet-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre ek protokol Sincan Belediyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Törende Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hizmet-İş Sendikası Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mahmut Tosun ve SİNKENT Genel Müdürü Recep Sivri yer aldı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'la yapılan görüşmeler sonucunda 1000 liralık bayram ikramiyesinin verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Kurban Bayramı hepinizin bildiği gibi masraflı bir ay. Alınan bu destek, üyelerimize bir can suyu olacaktır. Sincan Belediye Başkanı'mız merhametli bir başkan. Bunu daha önce hem toplu iş sözleşmesinde hem de sendikamıza yaklaşımlarında gördük. Kendisine üyelerimize ve bizlere olan yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyisini vermeye çalıştıklarını vurgulayan Ercan, bütçe imkanları dahilinde çalışanların lehine düzenlemelere imza attıklarını kaydetti. Birkaç gün içinde banka promosyonlarının da çalışanların hesaplarına yatırılacağını belirten Ercan, "Çalışanlarımız sahada başarılı oldukça biz de başarılı oluyoruz. Biz bir aileyiz." değerlendirmesinde bulundu.