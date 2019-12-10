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Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır

6 saat önce

Sincan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Sincan Belediyesi güçlü filosuyla kışa hazır, System.String[]

Sincan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler çok sayıda ekipman ile olası kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı mücadele edecek. Köy yollarında denetimin sağlanması için de köy girişlerine kamera yerleştirildi.


Sincan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldı. Araç filosu güçlendirilerek, tuz stoku oluşturuldu. Kar, tipi ve buzlanmaya karşı özel bir ekip görevlendirildi. Ekipler her yıl olduğu gibi bu yıl da kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açacak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacak. 7 adet tuzlamalı kar küremeli kamyon sahada olacak. Yoğun kar yağan bölgelerde 6 greyder hizmet verecek. 6 adet kar küremeli tuzlama yapabilen iş makinesi Sincan halkının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışacak. Ekipler dar sokaklar, okul ve hastane çevrelerinde tuzlama çalışması yapacak kamyonet tipi araçlarla da çalışmalarını sürdürecek. 185 personel, 7/24 vardiya usulü görev yapacak. Ayrıca buzlanmalara karşı 2 bin 500 ton tuz stoku oluşturuldu.


Köy yollarının kapanmaması için de gerekli tedbirler alındı. Köy girişlerine kamera sistemi kuruldu. Böylece köylerle irtibatın kesilmemesi amaçlanıyor. Vatandaşlar, belediye ekiplerine 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek. Gelen ihbarlar Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılacak ve ekipler işe koyulacak. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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