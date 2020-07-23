Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yerli tarımsal ürün dağıtacak - Son Dakika

Sincan Belediyesi yerli tohumla üretecekleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Sincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğiyle Polatlar Köyü'nde Yerli Tarımsal Üretim Alanı açıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, açılışta yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların yerli sanayi, yerli üretim ve tarımsal kapasitenin harekete geçirilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Pandemi sürecinin de gıdaya talebi artırdığına işaret eden Ercan, bu nedenle mülkiyeti belediyeye ait tarlalarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere tarımsal üretim yapacaklarını ifade etti.

Ercan, daha sonra traktöre binerek tarla sürdü.

Üretim alanının açılışı, Ercan'ın yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, Sincan İlçe Tarım Müdürü Şamil Yüksek, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.