Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı - Son Dakika

Sincan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ilçe sınırları içerisindeki vatandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aşevi vasıtasıyla her gün steril ortamlarda hazırlanan, tek kullanımlık kaplardaki sıcak yemekleri ve erzak kolilerini ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda kolileri ve sıcak yemekler, her gün olduğu gibi 9 Mart Salı günü de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıktı.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, aşevindeki çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. - ANKARA