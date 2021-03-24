Sincan Belediyesi kar mesaisinde - Son Dakika

Sincan Belediyesi, Başkent'i etkisi altına alan kar yağışının ulaşımda herhangi bir soruna yol açmaması için başlattığı küreme ve tuzlama çalışmalarını Sincan'ın dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Sincan Belediyesinin damperli kamyonları, tuz sericileri ve kar bıçakları ile yoğun kar yağışının yolları kapatmasına karşı hazırlandı. Hazırlıkları tamamlanan araçlar dün akşam 18.00'dan itibaren yoğun kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Her gün Sincan'da bulunan birçok okul, hastane, sanayi ve fabrikaya ulaşım sağlayan vatandaşların yol ve kaldırımlarda herhangi bir problem yaşamaması ve ilçede ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece boyunca sahada kalan Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama işlemlerini özenle gerçekleştirerek vatandaşları mağdur etmedi.

Belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalarla cadde, yol, sokak ve kaldırımlarda kar yağışı nedeniyle kapanan tek bir alan bile bırakılmadı. - ANKARA