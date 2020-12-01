Sincan Belediyesi kış ayları için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sincan Belediyesi kış ayında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 200 kişilik deneyimli kadrosu ve çok sayıda ekipmanıyla saha çalışmalarını başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 200 personel ve 31 araç, karlı günlerde ilçe genelinde farklı noktalara konuşlanacak. Sincan Belediyesinde ekipler 7 gün 24 saat mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılması için hummalı bir çalışma yürütecek. 5 greyder, 11 kar küremeli ve tuzlamalı kamyon, 6 kar küremeli ve tuzlamalı kepçe, 5 tuzlamalı kamyonet, 4 lastikli kepçe karla kaplanan yolları temizleyecek, cadde ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak. Buzlanan yollara serpilmek üzere bin ton tuz da hazır halde bulunuyor.

Kışı daha rahat ve problemsiz geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kış aylarında olumsuz hava koşullarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için tüm önlemleri aldık. 200 kişilik karla mücadele timi, ilçemizin dört bir tarafında karla kaplanan yolların açılması ve buzlanmanın önüne geçilmesi için çalışacak. Hemşerilerimizin içi rahat olsun, deneyimli bir ekibimiz, modern ve güçlü araçlarımız var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA