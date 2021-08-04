Sincan Belediyesi Manavgat için seferber oldu - Son Dakika

Sincan Belediyesi ülkede muhtelif alanlarında gerçekleşen yangınlar için tüm ekip ve ekipmanları ile birlikte seferber oldu.

Sincan Belediyesi, ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı destek olmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ekipler ile yapılabilecek yardımlar hakkında çalışmalara başlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti İl Başkanlığı önderliğindeki yardıma iki büyük tır dolusu ihtiyaç malzemesi ile katılarak Muğla ve Osmaniye'deki vatandaşların imdadına koştu. Akabinde Manavgat'ta devam eden söndürme ve soğutma çalışmaları için iki su tankeri, iki ekip ve altı personeli ile desteğe yollanırken, alana ulaşan ekipler soğutma ve söndürme çalışmalarına başladı.

Hayvanlara mama gönderildi

Başkan Ercan ekiplere söndürme ve soğutma çalışmaları dışında bölgede yangından kurtulan hayvanların serinlemek ve su içmek gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli havuzların doldurulmasını da önemle belirtti. Başkan Ercan, Belediye bünyesinde bulunan hayvan ambulansını, veteriner hekim ve 4 personelle birlikte bölgede yangından zarar gören hayvanların tedavisi için Manavgat'a uğurladı. Ayrıca Manavgat'taki hayvanların beslenmesi için 3 ton kuru köpek maması, 750 kg kuru kedi maması, 240 adet konserve kedi ve köpek maması, 650 kg güvercin yemi ve 250 kg civciv yemi de ekiplerle birlikte Manavgat'a gönderildi. - ANKARA