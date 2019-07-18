Sincan Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi trafik kazası geçirdi
4 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde Ziraat Odası Başkanı otomobili ile trafik kazası geçirdi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde Ziraat Odası Başkanı otomobili ile trafik kazası geçirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. AK Parti
Sincan Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı olan Zekeriya Gülmez, otomobiliyle Sincan istikametinde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
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