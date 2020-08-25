Sincan Belediyesi ödüllü öykü yarışması düzenliyor - Son Dakika

Bu yıl ilki düzenlenecek olan "Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri Öykü Yarışması" geleceğin yeteneklerini arıyor. Yarışmaya ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile yazmaya gönül veren vatandaşlar katılabilecek. Adaylar öykülerini 15 Kasım'a kadar millet kıraathanelerine teslim edecek.

Sincan Belediyesi genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, Türk dilinin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek ve öykü dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla öykü yarışması düzenliyor.

Yarışmaya millet kıraathanelerinin müdavimi olan 6, 7, 8. sınıf, lise ve üniversite öğrencileri ile edebiyata gönül veren vatandaşlar katılabilir. 1 Eylül'de başlayacak başvurular 15 Kasım'da sona erecek.

Yarışma iki kategoride düzenleniyor. Ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yetişkinler ayrı kategorilerde değerlendirilecek. Her yarışmacı kendi kategorisinde sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilir. Adayların Sincan'da ikamet ediyor olması gerekiyor. Öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekiyor. Başvurular, Sincan Belediyesi millet kıraathanelerine yapılacak, 15 Kasım'dan sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacak.

Öykü Yarışmasına Katılmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Adaylar fotoğraflı özgeçmiş, millet kıraathanelerinden temin edecekleri başvuru formu ve yazdıkları öyküyü (beş nüsha halinde) tek zarfa koyarak teslim edecek. Zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecek.

Yarışmaya gönderilecek öyküler "vefa" veya serbest konularda yazılacak. Sincan ile ilgili kişi veya kişiler, olaylar konu olarak seçilebilir. Değerlendirmede dil, kurgu ve anlatım özelliklerinin yanı sıra; olayları yansıtma biçimi de göz önüne alınacak. Alıntı olan ve ya herhangi bir yerde yayınlanmış olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsa dahi iptal edilecek. Temel imla kurallarına uygun yazılmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacak. 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde 1,5 satır aralığında yazılması istenen öyküler, 5 sayfayı geçmeyecek.

Yarışmada her kategorinin birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca iki esere 500 TL motivasyon ödülü takdim edilecek. Yarışmada derece alan öyküler, Sincan Belediyesince kültür sanat yayını olarak kitap ve e-kitap şeklinde yayımlanabilecek. - ANKARA