Sincan Belediyesi personeline E-Belge Yönetim Sistemi eğitimi - Son Dakika

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Sincan Belediyesi personeline E-Belge Yönetim Sistemi eğitimi
18 dakika önce
Sincan Belediyesi personeline E-Belge Yönetim Sistemi eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:08 Kaynak: İHA
Sincan Belediyesi personeline E-Belge Yönetim Sistemi eğitimi verildi.
Sincan Belediyesi, belge yönetimi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektronik belge yönetim sistemini kullanıyor. Sistemin işleyişi ve yenilikleri, Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından personele anlatıldı. Elektronik belge yönetim sistemi elektronik imza ile evrak imzalama, evraklara hızlı ve güvenilir erişim imkanı sağlıyor. Böylelikle kağıt israfının önüne geçiliyor. - ANKARA
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