Sincan Belediyesi vatandaşlara maske dağıtıyor - Son Dakika

Sincan'da korona virüs salgınına karşı çalışmalar tüm hızıyla sürerken, zabıta ekipleri halk sağlığını korumak için maske dağıtımına başladı. Ekipler aynı zamanda kapalı ortamlara maskesiz girilmemesi ve sosyal mesafenin korunması noktasında vatandaşı uyarıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgeyle toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bunun üzerine Sincan Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler polis ve jandarma kontrol noktalarında, semt pazar yerlerinde, sokaklarda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımına başladı. Zabıta ekipleri, bu süreçte vatandaşların maskesiz market ve toplu taşıma araçlarına binmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyor.



"Sosyal mesafeyi koruyalım"



Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızdan evde kalmalarını, zaruri olmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz. Çıkmak durumunda olanlar ise hem kendi hem de çevresindeki kişilerin sağlığı için maske kullansın. Sosyal mesafeyi koruyalım. Ekiplerimiz ücretsiz maske dağıtımına başladı, çalışmalar devam edecek. Bu süreçte her zaman vatandaşımızın yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde kurallara uyarak atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA