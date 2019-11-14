Son Dakika Haberleri: Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi
Son Dakika Güncel Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi - Son Dakika

Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi

7 saat önce

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında denetimi arttırıyor.

Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi, System.String[]

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında denetimi arttırıyor.


Sincanlıların daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüren Sincan Belediyesi, semt pazarlarını sıkı takibe aldı. Okul kantinlerinin kontrolünden sokakta çevre kirliliği oluşturan tabelaların sökülmesine kadar birçok alanda çalışmalarını titizlikle yürüten Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarlarını da inceliyor. Pazar yerlerinin düzen ve tertip içinde kurulması için çalışma yürüten ekipler, her yıl silinen çizgileri yeniden çiziyor. Pazarcıların tek tip mavi önlük giymesi, yaka kartı uygulamasına geçilmesi, tek tip beyaz çadır uygulaması, tezgahların mavi muşamba ile kaplanması ve tezgah önlerinin temizliğinin sağlanması konusunda pazarcılar uyarılıyor. Kural ihlali yapan pazarcı esnafını uyaran zabıta ekipleri, cezai işlem uyguluyor. Ekipler ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespitini de yapıyor. Ayrıca tüm pazarlarda zabıta tartı kontrol noktaları oluşturuldu. Böylelikle vatandaşlar aldıkları sebze ve meyvenin eksik tartılıp tartılmadığını kendileri kontrol edebiliyor.


Pazarda denetimlerin yanında vatandaşın evlerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için her imkan seferber ediliyor. Ücretsiz servis hizmeti ile Sincanlılar evlerine kolaylıkla ulaşıyor. Ekipler Sincanlıların gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Zabıta, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
Aydınlatma direğinin altına konulan klozet, kenti karıştırdı Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]