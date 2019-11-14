Sincan Belediyesi zabıta ekiplerinden pazar denetimi

Sincan halkına daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalarına tüm hızla devam eden Sincan Belediyesi, semt pazarlarında denetimi arttırıyor.



Sincanlıların daha sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdüren Sincan Belediyesi, semt pazarlarını sıkı takibe aldı. Okul kantinlerinin kontrolünden sokakta çevre kirliliği oluşturan tabelaların sökülmesine kadar birçok alanda çalışmalarını titizlikle yürüten Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarlarını da inceliyor. Pazar yerlerinin düzen ve tertip içinde kurulması için çalışma yürüten ekipler, her yıl silinen çizgileri yeniden çiziyor. Pazarcıların tek tip mavi önlük giymesi, yaka kartı uygulamasına geçilmesi, tek tip beyaz çadır uygulaması, tezgahların mavi muşamba ile kaplanması ve tezgah önlerinin temizliğinin sağlanması konusunda pazarcılar uyarılıyor. Kural ihlali yapan pazarcı esnafını uyaran zabıta ekipleri, cezai işlem uyguluyor. Ekipler ölçü ve tartıların belirlenen standartlara uygun olup olmadığının tespitini de yapıyor. Ayrıca tüm pazarlarda zabıta tartı kontrol noktaları oluşturuldu. Böylelikle vatandaşlar aldıkları sebze ve meyvenin eksik tartılıp tartılmadığını kendileri kontrol edebiliyor.



Pazarda denetimlerin yanında vatandaşın evlerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için her imkan seferber ediliyor. Ücretsiz servis hizmeti ile Sincanlılar evlerine kolaylıkla ulaşıyor. Ekipler Sincanlıların gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ANKARA