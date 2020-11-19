Sincan Belediyesinden akıllı belediyecilik hizmetleri - Son Dakika

Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bilgi İşlem Müdürlüğü desteğiyle kullanıma sunduğu "E-Eksper" ve "E-İskan" uygulamaları kontrollü sosyal hayata destek veriyor.

İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle akıllı şehircilik kapsamında Türkiye'nin öncü belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, "2020 - 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında www.sincan.bel.tr internet adresinden "E-Belediye Hizmetleri" altında kullanıma sunulan "E-Eksper" ve "E-İskan" uygulamaları kontrollü sosyal hayata destek veriyor.

Türkiye'de COVID-19 ile mücadelenin ikinci dönemi için belirlenen stratejide vatandaşların tedbirli bir hayat tarzına geçmeleri isteniyor. "E-İskan" uygulamasıyla Sincan ilçe sınırları içerisinde bulunan yapıların yapı kullanma izin (iskan) belgelerinin mevcudiyetinin Sincan Belediyesi'ne gelmeden sorgulanması sağlanarak tedbirli hayat tarzının benimsenmesine destek olunuyor. Sorgulama yapmak için yapının mahalle, ada ve parsel bilgilerinin vatandaşlar tarafından sisteme girilmesi yeterli oluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen gayrimenkul değerleme lisansına sahip firmaların kullanımına sunulan "E-Eksper" uygulaması kapsamında ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Servisi bünyesinde bulunan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, enerji kimlik belgesi, mimari proje vb. belgelere uzaktan erişim sağlanıyor. Pandemi döneminde toplamda 7000'e yakın başvuruya hizmet verilmiş olması firmaların uygulamaya olan ilgisini gösteriyor.

Akıllı şehircilik uygulamaları ile verilen hizmetlere erişimi fiziksel sınırların dışına çıkaran İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bir yandan vatandaşların hizmetlere uzaktan ve anında ulaşmasını sağlayarak Covid-19 salgınının önlenmesine yardımcı olurken, bir yandan da kontrollü sosyal hayata destek vererek kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlıyor. - ANKARA