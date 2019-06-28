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Sincan Belediyesinden bir ilk daha

54 dakika önce

Sincan Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kurduğu Kompost Üretim Tesisi ile çöpleri dönüştürerek organik gübre üretiyor.

Sincan Belediyesinden bir ilk daha, System.String[]
Sincan Belediyesi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kurduğu Kompost Üretim Tesisi ile çöpleri dönüştürerek organik gübre üretiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan Kompostlama makinası ile ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde ediyor.

Aylık ortalama 500 kg kompost elde ediliyor

Kompost, her türlü organik atığın toplanıp bir araya getirilerek uygun nem, oksijen ve sıcaklık değerlerinin sağlandığı ortamda yararlı mikroorganizmalar tarafından çürütülerek elde edilen doğal bir gübre.

Sincan Belediyesi, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi içerisindeki Kompost Üretim Tesisinde bulunan ve 2 Ağustos 2018 tarihinde temin edilen tam otomatik makina ile aylık ortalama 450-500 kg organik gübre üretiyor.

Toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanarak belediyeye bağlı parklarda ve sera bitkilerinde kullanılıyor.

Sincan'ın zenginleştirilmiş toprağı birinci sırada

Sincan Belediyesi kompost üretimi konusunda takdir topluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı incelemelerde Sincan Belediyesi tarafından Kompostlama Merkezinde üretilen organik gübre ile zenginleştirilmiş toprağı kaliteli buldu.

Kompostun faydaları neler?

Kompostlama ile organik atıklar tekrar dönüşüme dahil edilerek değerlendirilmesinin yanı sıra toprağın pH dengesini düzenliyor. Topraktaki toksinleri nötralize edilerek toprak yapısı iyileştirilip zenginleştiriliyor.

Ayrıca yağışın az olduğu ya da hiç olmadığı dönemlerde topraktaki nemi koruyup buharlaşmayı azaltıyor.

Bitkilerin besin edinimi de kolaylaştıran kompost, bitkinin büyümesini hızlandırarak bitkileri güçlendiriyor.

Sincan Belediyesinin sıfır atık projesinde öncü olduğunu ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan "Zararsız ve besin yönünden zengin olan kompost, çevre dostu olması yönüyle de dikkat çekiyor. Kompost üretimi ile hem toprağı iyileştirici özellikte gübre elde ediliyor hem de geri dönüşüme büyük ölçüde katkı sağlıyor" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:24 Kaynak: İHA
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