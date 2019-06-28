Sincan Belediyesinden bir ilk daha

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Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

İYİ Partili Aytun Çıray: Kürt seçmeni saf sananlar sandıkta şamarı yedi

Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi