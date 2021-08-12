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Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün - Son Dakika

Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün

12.08.2021 11:45
Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün, System.String[]

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kol kanat geriyor.

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kol kanat geriyor. Gıda, temizlik, sıcak yemek, yakacak yardımı devam ederken, ihtiyaç sahibi çiftlerin düğünleri Sincan Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılacak. Ağustos ayında toplu şekilde gerçekleşecek olan ücretsiz toplu düğün organizasyonu, çiftlerin ve ailelerin yüzünü güldürüyor.

Sincan Belediyesi bir evetle başlayan ve ömür boyu devam eden o kutsal yolculukta gençleri yalnız bırakmıyor. Evlenmek isteyen ancak maddi durumu düğün yapmaya elverişli olmayan gençlere Sincan Belediyesi el uzattı. Sincan Belediyesi ve ilçedeki hayırsever düğün salonu sahipleri ihtiyaç sahibi gençlerin düğün salonu masraflarını karşılayacak.

Ücretsiz düğün organizasyonundan faydalanmak için gençlerin bazı şartları karşılaması gerekiyor.

Başvuru için şunları yapmak gerekiyor:

"Sincan Belediyesi resmi web sayfası www.sincan.bel.tr (https://ulakbel.sincan.bel.tr/WebBasvuru/udo#/)üzerinden istenilen bilgiler doldurularak başvuru yapılabilecek. Sincan ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak, nikaha engel bir durumu olmamak, hanedekilerin üzerinde yüksek rayiç bedelli mesken kaydının olmaması, arsa, dükkan veya değerli gayrimenkul kaydının olmaması, hanedekilerin üzerinde kasko bedeli yüksek yeni model araç kaydının olmaması, matrahı yüksek vergi mükellefi olmamak, SSK'da yüksek gelir kaydı bulunmamak şartları aranıyor."

Ücretsiz düğün organizasyonundan kimler faydalanacak?

Sincan Belediyesi resmi web sayfasına yapılan başvurular, Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından tek tek incelenecek. Dar gelirli olduğu tespit edilen başvuru sahipleri toplu düğün organizasyonundan faydalanabilecek.

Düğünler toplu şekilde yapılacak

Düğünler, Sincan Belediyesine ilgili düğün salonu tarafından bildirilen tarihte, saat 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Düğünler Ağustos ayı içerisinde, toplu şekilde yapılmaya başlanacak. Başvurusu kabul edilenler telefon ile bilgilendirilecek. Düğün organizasyonu ve ikramlar Sincan Belediyesi ve hayırseverler tarafından karşılanacak, düğün sahipleri herhangi bir ücret ödemeyecek. - ANKARA

Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün
Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sincan Belediyesinden ihtiyaç sahibi çiftlere toplu düğün - Son Dakika


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