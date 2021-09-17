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Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor - Son Dakika

Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor

17.09.2021 11:32
Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor, System.String[]

Sincan'da kaliteli vakit geçirmek isteyen kadınlar, belediyenin aile danışmanlığı hizmetinden eğitim seminerlerine, anne çocuk oyun evlerinden hobi ve meslek edindirme kurlarına kadar birçok sosyal ve kültürel faaliyetle buluşma fırsatı yakalıyor.

Sincan'da kaliteli vakit geçirmek isteyen kadınlar, belediyenin aile danışmanlığı hizmetinden eğitim seminerlerine, anne çocuk oyun evlerinden hobi ve meslek edindirme kurlarına kadar birçok sosyal ve kültürel faaliyetle buluşma fırsatı yakalıyor.

Sincan Belediyesi kadın ve aile hayatına yönelik projeler sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde de online devam eden faaliyetlerin yanı sıra ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar için de el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri üreten hanımlar pazarı kuruluyor. Bireysel psikolojik görüşmeler-aile danışmanlığı hizmetleri, ruh ve beden sağlığı seminerleri annelik akademisi, tefsir, hadis, fıkıh dersleri, Kur'an-ı Kerim öğrenme kursları ve sohbet programları, çocuk-genç aile-toplum-iletişim üzerine seminerler, okuma-yazma dersleri, madde bağımlılığı bilgilendirme seminerleri, dart kursu, pilates ile doğru nefes alma teknikleri eğitimleri, jimnastik eğitimi, satranç eğitimi, drama etkinliği, oyun terapisi, bireysel görüşmeler verilen kurs ve eğitimler arasında yer alıyor.

2020 yılı Ekim ayında hizmete başlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, 0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırıyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor. 0-5 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkanı sunan Sincan Bebek Kütüphanesi'nde her hafta birçok etkinlik korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor. Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Sincan Belediyesi Spor Eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla da sportif etkinlikler düzenleniyor. Bebek Kütüphanesi'nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.

Hobi ve meslek edindirme kursları

Zeytin Dalı Kültür Merkezinde, Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezinde, Ulubatlı Hasan Kültür Merkezinde, Temelli Kültür Merkezinde, Yenikent Kültür Merkezinde ve Evliya Çelebi Kültür Merkezinde ise çeşitli hobi ve meslek edindirme kursları mevcut. Sincan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen farklı alanda toplam 24 adet kurs hizmet veriyor.

Sincan Belediyesinin öncülüğünde ayrıca Fatih ve Yunus Emre mahallelerinde her hafta belirli günlerde "Üreten Hanımlar Pazarı" kuruluyor. Sincanlı ev hanımları, el emeği ürünleri olan yöresel yemekleri, el işi aksesuarları, iğne oyası, boncuk işleri, dantelleri ve el örgüsü kıyafetleri ve pek çok ürünü Üreten Hanımlar Pazarı'nda sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Sincanlı kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri hem satarak emeğini kazanca dönüştürüyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. - ANKARA

Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor
Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan Belediyesinin kadınlara yönelik projeleri takdir topluyor - Son Dakika
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