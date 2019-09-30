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Sincan Belediyesinin mutlu günü

1 saat önce

Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün kızı Hatice Güngör, Erkan Bayer ile dünyaevine girdi.

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Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün kızı Hatice Güngör, Erkan Bayer ile dünyaevine girdi.


Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün kızı Hatice Güngör ve damadı Erkan Bayer'in düğün merasimlerine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Büyükşehir eski Belpa Genel Müdürü Fatih Çelik, eski Sincan Belediyesi Basın Müdürü İsmail Can Ocak, Sincan Belediyesi Personel Müdürü Mehmet Temoçin, Sincan Zabıta Müdürü İsa Dilek, eski AK Parti Belediye Meclis üyesi Mustafa Kılıçarslan ve çiftin yakınları katıldı. - ANKARA

Hatice Çarpar, Sincan, Bayer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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