Sincan Belediyespor'dan siyasetin zirvesine ziyaret

Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman ve beraberindeki heyet, Sincan Belediyesi parti gruplarını ziyaret etti.

Ankara Süper Amatör Ligi'ni 2019-2020 sezonunda lider tamamlayan Sincan Belediyespor, iade-i ziyaretlere devam ediyor. Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman ve beraberindeki heyet, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gruplarına iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu partilerin grup başkanları ve üyelerine forma takdimi gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Süleyman Tarman ve yönetim kurulu üyeleri öncelikle Sincan Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Yasemin Çelik'i ziyaret ederek teşekkür etti. Sincan Belediyespor'u tebrik eden Çelik de desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Ardından CHP, İYİ Parti ve MHP grubuna da teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

MHP Grup Başkan Vekili Hamdi Yılmaz, yeni sezonda Sincan Belediyespor'a başarı diledi. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak Sincan Belediyespor'a tam destek verdiklerini ifade eden Yılmaz, "İnşallah 3'üncü Lig'de de Sincan Belediyespor'u görürüz" temennisinde bulundu.

Sincan Belediyespor; sezonu 22 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup bitirerek şampiyonluk kupasını kaldırdı, oynanan maçlarda rakip filelere 67 gol atıp kalesinde sadece 12 gol görerek en çok gol atan ve en az gol yiyen takım oldu.

Sincan Belediyespor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. Sincan Belediyespor'un hedefi ise direkt 3'üncü Lig'e çıkmak. Aynı teknik ekiple yoluna devam edecek olan Sincan Belediyespor, mevcut oyuncu kadrosuna yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. - ANKARA