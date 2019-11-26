Son Dakika Haberleri: Sincan Belediyespor yenilgisiz yoluna devam ediyor
Son Dakika Spor Sincan Belediyespor yenilgisiz yoluna devam ediyor - Son Dakika Spor

Sincan Belediyespor yenilgisiz yoluna devam ediyor

6 saat önce

Yeni sezonda ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Sincan Belediyespor, puanını 27'ye yükselterek zirve koltuğunu bırakmadı.

Sincan Belediyespor yenilgisiz yoluna devam ediyor, System.String[]

Yeni sezonda ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Sincan Belediyespor, puanını 27'ye yükselterek zirve koltuğunu bırakmadı.


Ankara Süper Amatör Lig'de mücadele eden Sincan Belediyespor, ligin ilk yarısının bitmesine 4 hafta kala namağlup olarak zirvedeki yerini koruyor. Pazar günü sahasında Beypazarı Belediye Gençlikspor'u 2-0 mağlup eden Sincan Belediyespor'un, ligde puanını 27'ye yükseltti.


Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pazar günü oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. Galibiyetin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan; Sincan Belediyespor Başkanı Süleyman Tarman'ı, antrenörleri ve futbolcuları tek tek tebrik ederek, "Yüzümüzü güldüren teknik heyet ve sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


İkinci sıradaki rakibiyle arasındaki farkı 4 puana çıkarmayı başaran Sincan Belediyespor'un 10. hafta karşılaşması Yurtkurspor ile karşılaşacak. - ANKARA

Sincan Belediyespor, Ankara, Sincan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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