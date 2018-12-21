Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, "Sincan
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:13
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