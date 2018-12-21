Son Dakika Haberleri: Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı

Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır.

Sincan Cezaevi'nde çıkan olayda 21 kişi yaralandı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:13 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan, Ekonomi
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