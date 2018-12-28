Son Dakika Haberleri: Sincan Cezaevindeki Olaylara İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma

Sincan Cezaevindeki Olaylara İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Sincan Cezaevindeki Olaylara İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 21.12.2018 tarihinde tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle infaz koruma görevlilerinin müdahale ettiği ve müdahale sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun hafif şekilde yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli hesaplardan içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28.12.2018 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 160. maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, Sincan, 3. Sayfa
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