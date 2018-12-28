Sincan Cezaevindeki Olaylara İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Sincan
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 21.12.2018 tarihinde tutuklu çocuklar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle infaz koruma görevlilerinin müdahale ettiği ve müdahale sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memurunun hafif şekilde yaralandığı olaya ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli hesaplardan içeriği suç teşkil edebilecek mahiyette paylaşımlar yapan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28.12.2018 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
160. maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var