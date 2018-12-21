Sincan Çocuk Cezaevin'de Gerginlik: 7 Çocuk, 14 İnfaz Koruma Memuru Yaralı (2)
7 saat önce
ANKARA'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.
ANKARA'da Sincan
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevinde kalan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Olayda 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:55 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Turhan'ın Gereksiz Dediği Sinyalisazyon Sistemi, Faciayı Önledi
Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı
3 Çocuk Annesi Gülben Ergen'den Şaşırtan 4'üncü Çocuk Yorumu: Yolda
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki, Gökçek'in Kendisi Hakkında Attığı Tweetleri Silmesiyle İlgili Açıklama Yaptı