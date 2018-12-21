Sincan Çocuk Cezaevin'de Gerginlik 7 Çocuk, 14 İnfaz Koruma Memuru Yaralı
6 saat önce
Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.
Ankara
'da Sincan
Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevinde kalan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Olayda 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:16 Kaynak: DHA
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