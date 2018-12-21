Son Dakika Haberleri: Sincan Çocuk Cezaevin'de Gerginlik 7 Çocuk, 14 İnfaz Koruma Memuru Yaralı

Sincan Çocuk Cezaevin'de Gerginlik 7 Çocuk, 14 İnfaz Koruma Memuru Yaralı

6 saat önce

Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.

Ankara'da Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu çocuklar arasındaki tartışmaya infaz koruma memurları müdahale ederken, 7 çocuk, 14 infaz koruma memuru yaralandı.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevinde kalan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya, cezaevinde görevli infaz koruma memurları müdahale etti. Olayda 7 çocuk ve 14 infaz koruma memuru yaralandı. Yaralılara, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:16 Kaynak: DHA

Sincan, Güncel
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