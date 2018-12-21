Son Dakika Haberleri: Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Çıkan Olaylarda 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralandı.

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Çıkan Olaylarda 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralandı.

8 saat önce

IHAAW215334-ASA/21-12-2018- Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Çıkan Olaylarda 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralandı., System.String[]
IHAAW215334-ASA/21-12-2018

- Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı. 21.12.2018 21: 53: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

Sincan, 3. Sayfa
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