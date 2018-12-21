Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Çıkan Olaylarda 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralandı.
8 saat önce
IHAAW215334-ASA/21-12-2018- Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı.
IHAAW215334-ASA/21-12-2018
- Sincan
Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı. 21.12.2018 21: 53: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:59 Kaynak: İHA
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