Son Dakika Haberleri: Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Olay: 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Olay: 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralı

7 saat önce

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk hafif yaralandı.

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Olay: 10 Gardiyan ve 7 Çocuk Yaralı, System.String[]
Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 10 gardiyan ve 7 çocuk hafif yaralandı. Olay, Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce 10 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gardiyan ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Güncel
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