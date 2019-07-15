Sincan'da 15 Temmuz coşkusu
3 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkuyla kutlandı.
Akşam saatlerinde Sincan Lale Meydanı'nda toplanan kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü coşkuyla kutladı. Etkinlik, şehitlerin anılması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Emniyet Müdürü Metin Demirci
ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
da katıldı. - ANKARA
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