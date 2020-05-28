Sincan'da 90 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı - Son Dakika

Sincan'da 90 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen seferberliğine ara vermeden devam ediyor.

Sincan'da 90 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı, System.String[]

Sincan Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen seferberliğine ara vermeden devam ediyor. Ekipler 29 Mayıs'ta ibadete açılması planlanan camileri dezenfekte etti. 4 ekip 12 personel, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda ibadet etmesi için seferber oldu. Lale Meydanı da cemaat için hazırlandı.


Sincan Belediyesi, 14 Şubat'tan bu yana hijyen seferberliğine tam gaz devam ediyor. Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, eczaneler, duraklar, kuaför ve berberler, bankalar gibi kamuya açık alanlar düzenli olarak dezenfekte edilirken, ekipler şimdi de korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan bu yana cemaatle ibadet edilmesine ara verilen camiler için kolları sıvadı. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden 12 personelin oluşturduğu 4 ekip, 90 camide halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Sincan Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı, insan sağlığına zararı bulunmayan dezenfektan kullanıyor. Ekipler ibadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yaparak örnek bir çalışma yürütmüştü.


Vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerine devam etmesi için camilerde dezenfeksiyon çalışması yanında, bahçe ve çevre temizliği de yapılıyor. Cami içleri süpürülüp temizlendi. Camiler belirli aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edecek.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Lale Meydanı'nı cemaat için hazırladı. Zeminde işaretleme yapılarak namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak ayarlandı. Lale Meydanı'nın yanında Kent Meydanı, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Bina yanındaki meydan, pazar yerleri ve cami yakınlarındaki parklarda cuma namazı kılınabilecek. Gerekli kontroller camiler tarafından oluşturulacak heyetler, polisler ve zabıta ekipleri tarafından sağlanacak.


Camilerde korona önlemleri


Camilerde ibadet belli kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. 29 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak. Herkesin maske kullanması zorunlu olacak. Cami ve mescitlerde salgını artırabileceği değerlendirilen tespih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecek. Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak. Cuma namazı yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.


"Dikkatli olalım, tedbirlere uyalım"


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, camilerdeki dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. "Ekiplerimiz halk sağlığı için aylardır büyük bir özveriyle çalışıyor" diyen Başkan Ercan, "Çok zor günler geçirdik. Zamanında aldığımız önlemler meyvelerini vermeye başladı, inşallah daha da iyi olacak. Çalışmalarımız ara vermeden devam edecek. Camilerimizi dezenfekte ediyoruz, cemaatimiz kurallara uyarak ibadetlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilir. Maske takmaya özen gösterelim. Dikkatli olalım, yetkililerden gelen uyarıları hassasiyetle uygulamaya devam edelim. İnşallah güzel günler yakındır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan'da 90 cami dezenfekte edilerek ibadete hazırlandı - Son Dakika

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