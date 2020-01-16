Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim - Son Dakika

Sincan'da anne adaylarının bilinçli ve mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, anne adaylarına hamilelik öncesinden doğum aşamasına kadar tüm safhaları kapsayan eğitimler veriyor. Eğitim sonrasında anne adayları Sağlık Bakanlığından sertifika alıyor.



Sincan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Annelik Akademisi" projesi kapsamında anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Salı ve perşembe günleri hekim, ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler eşlinde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından katılım sağlayan anne adaylarına sertifikaları veriliyor. Eğitimlerde hamilelikte beslenme, anne-baba ve bebek iletişimi, doğum sonrası takip, anne sütü ve önemi, lohusalık dönemi üzerinde duruluyor. Teorik olarak verilen derslerin ardından bebek bakımı eğitimi uygulamalı olarak anne adaylarına gösteriliyor. Anne adayları bebeklerin altını değiştirip, banyo yaptırarak öğrendiklerini pekiştiriyor.



Anne adayları, merak ettiği ve kaygılandıkları tüm konuları da uzmanlara sorma fırsatı buluyor. Eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren anne adayları, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA