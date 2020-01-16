Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim - Son Dakika

Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim

7 saat önce

Sincan'da anne adaylarının bilinçli ve mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, anne adaylarına hamilelik öncesinden doğum aşamasına kadar tüm safhaları kapsayan eğitimler veriyor.

Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim, System.String[]

Sincan'da anne adaylarının bilinçli ve mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, anne adaylarına hamilelik öncesinden doğum aşamasına kadar tüm safhaları kapsayan eğitimler veriyor. Eğitim sonrasında anne adayları Sağlık Bakanlığından sertifika alıyor.


Sincan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Annelik Akademisi" projesi kapsamında anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Salı ve perşembe günleri hekim, ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler eşlinde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından katılım sağlayan anne adaylarına sertifikaları veriliyor. Eğitimlerde hamilelikte beslenme, anne-baba ve bebek iletişimi, doğum sonrası takip, anne sütü ve önemi, lohusalık dönemi üzerinde duruluyor. Teorik olarak verilen derslerin ardından bebek bakımı eğitimi uygulamalı olarak anne adaylarına gösteriliyor. Anne adayları bebeklerin altını değiştirip, banyo yaptırarak öğrendiklerini pekiştiriyor.


Anne adayları, merak ettiği ve kaygılandıkları tüm konuları da uzmanlara sorma fırsatı buluyor. Eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren anne adayları, desteklerinden dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkürlerini ilettiler. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Sincan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hastaneye kaldırıldı
Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Fatih'te kaybolan çocuğa montunu giydiren zabıta konuştu - Son Dakika
17:18 Kahramanmaraş'ta 2019'da 12 milyon 958 bin muayene gerçekleştirildi - Son Dakika
17:18 Akar'ın Hatemi ve Bakıri ile telefon görüşmelerinde bölgede yaşanan son gelişmeler ile ikili ve... - Son Dakika
17:18 Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika
17:13 Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 17:23:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincan'da anne adaylarına sertifikalı eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]